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İranlı ressam, Hakkari duvarlarını klasik minyatürle süslüyor

DHA

İranlı ressam, Hakkari duvarlarını klasik minyatürle süslüyor


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)İSLAM tezhibi üzerine çalışmalar yapan İran İsfahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Resool Gondami, Valilik konağının dış duvarına 30 metre uzunlukta ve 2 buçuk metre yükseklikte klasik minyatür yaptı. Gondami, duvara Hakkari kilimi, ters lale ve def çalan kadını işlediğini ve bu çizimlerin kentte büyük ilgi gördüğünü söyledi.
İranlı Minyatür ustası Resool Gondami 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra geldiği Türkiye´de, 5 yıldır önemli eserlere imza atıyor. Tezhip ve minyatür çalışmaları ile tanınan Gondami, Hakkari´de bir ilke imza atarak Valilik Konağı'nın ön cephe duvarına boydan boya Hakkari´yi simgeleyen eserler ile süsledi. 30 metre uzunlukta 2,5 metre genişlikteki duvarın üstüne kilim yapan ve def çalan Hakkari kadını ile ters Laleyi büyük bir ustalıkla işleyen Gondami, İslam musikisinde ön planda olan Hakkarili halk ozanı Arif´in resmini de çizdi.
Mahabadlı olan Minyatür Sanatçısı Resool Gondami, "İran´da Urartulara ait kadim eserleri zeminlere nakşediyordum. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye´deyim. Burada bu işime devam ediyorum. Anadolu ve Hakkâri kültürü üzerine çalışmalarım var. Bu tablo Hakkâri´ye ait bir hikâye, bir roman bir destandır. Hakkâri´nin kilimini yapan bir kadın var tabloda. Bu kadının inancını, hayallerini işledim. Din diyanet ve Hazreti Muhammed ile ilgili hayallerini bu motife nakşettim. Hakkâri´de bağcılık önemli bir yer tutar. Bir tabloda üzüm toplayan bir kadına yer verdim. Hakkâri´de sevilen bir derviş olan Arif´e de yer verdim" dedi.
Bu tablonun Türkiye´nin en büyük klasik minyatürü olduğunu belirten Gondami, yaklaşık üç haftadır uğraştığı tablonun bitmek üzere olduğunu söyledi. Gondami'nin yaptığı eserler kentteki vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Daha önce boş olan duvarlarda şimdi çeşitli resimler gören vatandaşlar burada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Vatandaşlardan Zeki Eral, "Duvarımız önceden çıplak ve çirkin bir görünüme sahipti. Ama şu an İran'dan gelen bir ressam, çok güzel bir manzara ortaya çıkardı. Biz ressama güzel eser yaptığı için tebrik ediyoruz. İnşallah daha fazla yerlerde böyle tabloları görürüz" diye konuştu.  
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-31 12:09:13

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