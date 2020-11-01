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Hakkari'de bulavar caddedi modern asfalt yola kavuştu

İHA

Hakkari'de bulavar caddedi modern asfalt yola kavuştu

Hakkari’nin en işlek caddelerinden biri olan Bulvar Caddesi çift şeritli olarak asfaltlanarak modern asfalt yola kavuşturuldu.
Kentin birçok noktasında yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Hakkari’de yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle yolların tahrip olduğu Hakkâri’de doğalgaz çalışmalarının geçtiği yollar belediye ekipleri tarafından asfaltlanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Değişik mahalle yolları başta olmak üzere çarşı merkezinin sıcak asfaltlan kaplandığı kentte çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları çevre yolu üzerinden devlet hastanesi önüne kadar devam etti. Çarşı merkezindeki yollara 3 kat asfalt atıldığını belirten belediye yetkilileri, birçok noktadaki çalışmaların ise sürdüğünü belirttiler. Doğalgaz hattının geçtiği tüm yolları kademeli bir şekilde asfaltlanacağını belirten belediye yetkilileri, doğal gaz hattının geçmediği yollarda ise onarım başlattıklarını belirttiler.

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