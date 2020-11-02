Düşen telefonu almaya çalışırken 500 metrelik uçuruma yuvarlandı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de uçurumun kenarına düşürdüğü telefonu almak isterken, dengesini kaybederek yaklaşık 500 metrelik uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düşen İ.Ç.K., bölgede bulunan bir güvenlik korucusunun fark etmesi sonucu 112, AFAD, İTFAİYE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma (HÜAKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Hakkari-Van Karayolunun 4'üncü kilometresinde saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Bölgede bulunan İ.Ç.K., elinde bulunan cep telefonunu uçurumun kenarına düşürdü. Düşen telefonunu almak isteyince de dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunan yamaç şeklindeki uçurumdan sürüklenerek Zap Suyu'na düşen İ.Ç.K.'yı bölgede bulunan bir güvenlik korucusu fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112, AFAD, İTFAİYE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma (HÜAKUT) ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu İ.Ç.K. bölgeye getirilen bot yardımıyla sudan çıkartılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari Üniversitesinde Arama Kurtarma (HÜAKUT) Başkanı Hacı Tansu, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan vatandaşın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldığını söyledi. Tansu, "Bizde Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak getirdiğimiz botla Jandarma Arama Kurtarma ekibi ile koordineli çalışarak vatandaşımızı kurtararak Zap Suyu'ndan çıkardık. Zor bir kurtarma operasyonu oldu. Ama vatandaşımızı düştüğü yerden almayı başardık" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-02 12:41:53



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