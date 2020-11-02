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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama

İHA

Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama

Hakkari Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde “bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü” şeklindeki iddiaları yalanladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları tarafından, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü şeklinde asılsız haberler yapıldığı belirtilerek, “Terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İran sınırına yaklaşık 7 kilometre mesafede PKK/KCK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahı üzerinde yürütülen planlı operasyon faaliyeti sırasında karşılaşılan gruba yönelik yapılan tüm dur ihtarlarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunulmuş olup olay yerinde yapılan incelemede yaklaşık 10 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan arama tarama faaliyetinde daha önceden ‘uyuşturucu/uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ suçundan kaydı bulunan Ş.D.’nin hayatını kaybettiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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