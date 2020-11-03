Prof. Dr. Bodur: “Yüksekova’nın zemini yapılaşmaya uygun değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Bodur: “Yüksekova’nın zemini yapılaşmaya uygun değil”

İHA

Hakkari Üniversitesi (HÜ) Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, Yüksekova'nın Hakkari il merkezine göre zemininin nispeten daha kötü olduğunu belirterek, "Özellikle şehir olmayı bekleyen en büyük ilçe olan Yüksekova'nın, artan nüfusu ile birlikte yerleşim alanlarının plansız ve çok katlı yapılaşmayla olası depremle birlikte önemli sorunları beraberinde getirecek" dedi.

Prof. Dr. Bodur: “Yüksekova’nın zemini yapılaşmaya uygun değil”

Hakkari Üniversitesi (HÜ) Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, Yüksekova’nın Hakkari il merkezine göre zemininin nispeten daha kötü olduğunu belirterek, “Özellikle şehir olmayı bekleyen en büyük ilçe olan Yüksekova’nın, artan nüfusu ile birlikte yerleşim alanlarının plansız ve çok katlı yapılaşmayla olası depremle birlikte önemli sorunları beraberinde getirecek” dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası gözler aktif fay hatlarına çevrildi. Türkiye’de bilinen irili ufaklı aktif fay hatlarından bir kaçının Hakkari ve çevresinde risk oluşturduğunu ifade eden Hakkari Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, kent çevresinin 1. derece deprem riski altında olduğunu kaydetti. Yaşanacak olası bir depremde önlemler alınmadığı taktirde büyük çapta maddi ve manevi zararın yaşanacağını belirten Bodur, Hakkâri başta olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli fay hatlarının, Bitlis Zagros (Bindirme Kuşağı) ve Salmas (İran) fay zonunun yakınında yer alıyor. 1908 Başkale (M=6.0), 1930 Salmasİran (M=7.2), 25 Ocak 2005 HakkariSütlüce (M=5.9) ve 27 Ekim 2011 Yüksekova (M=5.2) depremlerinin yaşattığı olumsuzlukları anlattı. Prof. Dr. Bodur, “Hakkâri ili ve çevresinde meydana gelen depremler, bölgenin deprem etkinliğinin ve buna bağlı oluşabilecek risklerin göstergesidir” dedi.

“Hakkari merkez bölgedeki aktif fayların etkisi altında”
Hakkari il merkezinin, genel olarak bölgedeki aktif fayların etkisi altında olduğu ifade eden Prof. Dr. Bodur, “Geçmişte meydana gelen bölgesel depremlerin etkisiyle oluşan kırıklı, çatlaklı ve heyelanlı bölgelerin mevcudiyetine rağmen bu tür alanlardaki yapılaşmaların yoğunlukla ve hızla devam ettiği görülmektedir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmediği ve denetlenmediği takdirde oluşabilecek deprem hasarlarının önlenmesinde geç kalınarak çok büyük maddi ve manevi kayıpların olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“Yüksekova’nın zemini yapılaşmaya uygun değil”
Yüksekova’nın zemininin yapılaşmaya uygun olmadığını dile getiren Prof. Dr. Bodur, “Özellikle şehir olmayı bekleyen en büyük ilçe olan Yüksekova’nın, artan nüfusu ile birlikte yerleşim alanlarının plansız ve çok katlı yapılaşmayla olası depremle birlikte önemli sorunları beraberinde getirecek. Oysa bölgenin en önemli sorunu zemin özelliğidir. Yüksekova, Hakkari il merkezine göre nispeten daha kötü. Yeraltı suyu seviyesinin oldukça sığ derinliklerde. Hatta bazı bölgelerde özellikle ova kesiminde yüzeyde olduğu, yerleşimin yoğunlaşmaya başladığı ve zemin özelliklerine uygun yapılaşmanın da gerçekleştirilemediği görülmektedir. Depremlere bağlı maddi ve manevi hasarlarda; bölgesel jeolojik ve jeoteknik koşullarla birlikte, depremler sonucu meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını önlemek bakımından yerleşim alanlarının seçimi ve yapılaşmanın gerçekleştirilmesi birinci derecede önem arz etmektedir. Aksi takdirde bölgede meydana gelebilecek depremler sonucu büyük oranda maddi ve manevi hasarların oluşabileceğini söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de 5 kişilik alım için kura çekimi
YEREL HABERLER Hakkari’de 5 kişilik alım için kura çekimi
Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama
Düşen telefonu almaya çalışırken 500 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Düşen telefonu almaya çalışırken 500 metrelik uçuruma ...
Hakkari’de bin bağ ot yandı
YEREL HABERLER Hakkari’de bin bağ ot yandı
Hakkari’de orman yangını
YEREL HABERLER Hakkari’de orman yangını
Hakkari’de büyüleyen sonbahar görüntüleri
YEREL HABERLER Hakkari’de büyüleyen sonbahar görüntüleri
Hakkari'de bulavar caddedi modern asfalt yola kavuştu
YEREL HABERLER Hakkari'de bulavar caddedi modern asfalt yola kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X