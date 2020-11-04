Vali Akbıyık, yöresel kilim yeleğe hayran kaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 4 farklı kilim motifinde esinlenerek yapılan yöresel kilim yeleği keserek tezgahtan indirdi.

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde resim ve kilim atölyesini gezerek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Kilim atölyesinde bulunan usta öğreticilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, usta öğretici Emine Turan tarafından ince iplikten yapılan iki adet yöresel kilim yeleğini tezgâhta keserek indirdi.

Usta öğretici Turan, ince iplikler kullanarak yöresel kilim yeleğini Gülsarya, Lüleper, Canbezar, Sine kilim desenleri kullanarak iki ayda tamamladığını söyledi.

Vali Akbıyık, Hakkari’nin kilimi, balı, cevizi, doğası ile hayatın var olduğu bir il olduğunu belirterek, kilim atölyesinde çalışan tüm usta öğreticilere teşekkür ederek başarıların devamını diledi.

Ziyarette Vali Akbıyık’a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur da eşlik etti.

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