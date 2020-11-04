Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "04.11.2020 tarihinde İlimiz Derecik İlçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-04 18:30:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.