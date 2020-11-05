Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 3 şehit

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HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-05 01:00:40



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