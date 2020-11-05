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Hakkari'de "Okulum Temiz Belgesi" başvuru oranı yüzde 94’e çıktı

İHA

Hakkari'de "Okulum Temiz Belgesi" başvuru oranı yüzde 94’e çıktı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuru oranının yüzde 94 olduğunu söyledi.
Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen belge dağıtım törenine İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Burada hijyen tetkik görevlilerince denetlenen 62 okula 'Okulum Temiz Belgesi' verildi.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuru oranının yüzde 94 olduğunu söyledi. Müdür Gür, "İlimizdeki 62 okula daha 'Okulum Temiz' belgesi verilerek toplamda 95 okulumuz belgelendirme sürecini başarıyla tamamladı. Pandemi dolayısıyla eğitimin normalleşme sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının İyileştirilmesi Protokolü' kapsamında ilimizde yetkilendirilen 12 denetçi, merkez ve 4 ilçede tam zamanlı olarak görev yapıyor. 'Okulum Temiz Belgelendirme Programı' kapsamında, bakanlık tarafından oluşturulan Belgelendirme Yönetim Sistemi Portalına, Hakkari'de 336 okuldan 316’sı başvurarak yüzde 94'lük bir başarı yakalanmıştır. 206'sı denetlenerek 90 okul 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazandı. Diğer okulların ise denetleme süreci devam ediyor. Denetimlerde öncelik ilk olarak anaokulları ve ilkokulları oldu. Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu akabinde kamuoyuna açıklamalarında yer aldığı üzere, bütün okullarımızın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılacak değerlendirme sonucunda kademeli olarak açılması talimatı bulunmaktadır. Okullarımızın açılması ‘Okulum Temiz’ belgelendirme kılavuzuna göre yapıldığı bilinmektedir. Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ilimizdeki okullarımızın Okulum Temiz Belgesine başvuru oranı yüzde 94 olup ülkemiz geneli ilk 16'ya girerek yüksek bir başarı yakalanmıştır. Müdürlüğümüze bağlı merkez ve 4 ilçemizde, denetimleri tamamlanan ve 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan okullarımıza belgelerini, pandemi koşulları da dikkate alınarak toplu olarak değil bölgesel ve seyreltilmiş planlama şeklinde vermeye devam ediyoruz. Sloganımız ‘'Eğitime Güvenle Devam’, kuralımız ise 'temizlik, maske ve mesafe'dir. Okullarımızda eğitim öğretimi güvenle devam ettiren ve özveri ile görev yapan okul müdürleri, öğretmenler, yardımcı personellerimize ve salgın döneminde büyük bir gayretle denetimleri gerçekleştiren İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine, İlçe İSG büro yöneticilerimize ve gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimizin dahil olduğu hijyen tetkik görevlilerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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