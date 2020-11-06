Hakkari'de sağanak, sele neden oldu



Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'de dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle Şemdinli-Derecik karayoluna köprüler zarara görürken, yolda kısmen çökme oldu. Kapanan karayolu, yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dün başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle, Şemdinli-Derecik karayolunun 25'inci kilometresindeki Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sel oluştu. Selden dolayı kapanan karayolu, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoluna devam etti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA

2020-11-06 15:44:16



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