Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova´da aralıklarla yağan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçedeki dağlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü ilçede gündüz hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, gece saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar düştü. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-11-07 13:19:31



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