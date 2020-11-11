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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el bombası, sevk fişeği ve patlayıcı madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsal alanında, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar anti tank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 1 bin 175 adet bixi mühimmatı ile patlayıcı maddeler C3 ve C4 ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-11-11 14:58:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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