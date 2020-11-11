Hakkari Belediyesinin kadın dergisi çıktı

Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan “Kadının Rengi” dergisi çıktı.

Editörlüğünü Yasemin Önal, Genel Yayın Yönetmenliğini Mizgin Mollamehmetoğlu ve Araştırmacı Ümmühan Keskin, Uzman Psikolog Ayşe Rojda Abbasigil ve Tasarımını Serhat Asi’nin hazırladığı “Kadının Rengi” adlı dergi çıktı. Araştırmacı Ümmühan Keskin, Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çıkarmış oldukları “Kadının Rengi” dergisini okuyucularıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kadın gelişirse; toplumlar gelişir, bireyler gelişir, kültürler gelişir, yeni yaşamlar, yeni umutlar, yeni hikayeler gelişir, yaşamlar canlanır, tarihler yeniden yazılır. Kadınların sosyokültürel alanda gelişim sağlamaları, farkındalık oluşturmaları, kendilerini ifade edebilecekleri alanların çoğaltılması, sanatta, edebiyatta, bilimde, kadın elinin, düşüncesinin değdiği her noktasına yer verdik. Bundan sonraki süreçte 3 ayda bir yeni sayısıyla hazırlanıp çıkarılmasının müjdesini vermek istiyoruz. Derginin oluşumunda büyük emekleri olan başta Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık olmak üzere Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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