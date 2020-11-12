Hakkari'de sigara yasağı ve maske denetimi



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında kentin en yoğun olduğu caddeler ile duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Polis ekipleri, denetim yaparken, sigara içen ve maske yasağına uymayanlar hakkında işlem uyguladı.

Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlamasına, halkın yoğun olarak bulunduğu Hakkari Devlet Hastanesi ile valilik arasındaki Bulvar Caddesi ve çevre yolu güzerganında, otobüs, minibüs ve taksi duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Bugün polis ekipleri, Bulvar Caddesi'nde sigara yasağı ile maske denetimi yaptı. Maskesini indirerek, sigara içenler hakkında işlem yapıldı. Maskesiz olanlara da cezai işlem uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-12 13:07:52



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