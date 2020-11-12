Hakkari’de lokantalar denetlendi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, kentte faaliyet gösteren lokantalarda denetim yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Mühendisi Botan Taş ve beraberindeki zabıtalar, lokantalarda hijyen kuralları, olması gereken evrakların tam olup olmadığı ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığını denetlendi.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde; maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi istendi.

Kentteki büyük alışveriş merkezlerini de denetleyen zabıta ekipleri, etiket kontrolü yaptı.

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