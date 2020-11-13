2 çocuk babası koronaya yenik düştü

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Hakkari’de yaşayan 2 çocuk babası İdris Çelikok, korona virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hakkari’de korona virüse yakalanan ve yaklaşık iki haftadır Hakkari Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 çocuk babası İdris Çelikok, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 41 yaşında olan Çelikok, Dağgöl Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

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