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Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA

Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım2 Cilo/Oğul operasyonu kapsamında; Merkez Oğul köyü kırsal alanında 26 tim ve 411 personel ile orta çaplı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 Eylül 2020 günü yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 adet sığınak içerisinde; 3 adet kullanıma hazır vaziyette AT4 tanksavar füzesi, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan büyük tüp, 1 adet EYP yapımında kullanılan küçük tüp, 4 adet AT4 tanksavar mühimmatı, 5 adet at4 tanksavar sevk fişeği, 3 adet el bombası, 8 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kullanıma hazır EYP düzeneği, 12 adet EYP uzaktan kumanda düzeneği, 3 adet termal şemsiye, 1 adet akü, 1 adet yazıcı, 1 adet telsiz, 1 adet kaynak makinası, çok miktarda elektrikli fünye ve kablo, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 3 şahsın evi aranmış olup; 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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