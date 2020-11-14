Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Hakkari Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkeze bağlı Oğul Köyü kırsal alanında 26 tim ve 411 personel ile orta çaplı gerçekleştirilen operasyonda, 19.09.2020 günü yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 adet sığınak içerisinde; 3 adet kullanıma hazır vaziyette AT-4 Tanksavar Füzesi, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanılan büyük tüp, 1 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanılan küçük tüp, 4 adet AT-4 Tanksavar Mühimmatı, 5 adet AT-4 Tanksavar Sevk Fişeği, 3 adet El Bombası, 8 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 4 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 4 adet kullanıma hazır EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 12 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) uzaktan kumanda düzeneği, 3 adet termal şemsiye, 1 adet akü, 1 adet yazıcı, 1 adet telsiz, 1 adet kaynak makinası, Çok miktarda elektrikli fünye ve kablo, Çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 3 şahsın evi aranmış olup; 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-14 12:48:47



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