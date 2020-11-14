Yüksekova’da temassız oyunlar şöleni

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, öğrenciler tarafından 'Temassız oyunlar şöleni' düzenlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehir Stadında 'Temassız oyunlar şöleni' düzenlendi. Şölene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Doğramacı, çocukların mutlulukla oynadıkları oyunları vatandaşlarla birlikte tribünlerde izleyerek alkışlarla destek oldu. Öğrencilerin oyunlarını bitirmesiyle birlikte tüm izleyenlerle sahaya inen Kaymakam Doğramacı, büyük bir çember oluşturarak; öğrencilerin oyunlarına eşlik ettiler.

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