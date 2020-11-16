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Hakkari'de toplantı ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı

DHA

Hakkari'de toplantı ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de miting, oturma eylemi, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada 15 günlük yasağın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, suç işlenmesinin ve provokasyonlar ile muhtemel toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: 
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 17.11.2020 tarihi saat 00:01´den 01.12.2020 tarihi saat 23:59´a kadar on beş (15) gün süre ile Meydan, Cadde, Sokak, Yol, Park gibi umuma açık alanlarda; Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Protesto Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, her türlü Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-11-16 13:12:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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