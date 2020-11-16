Hakkari Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Emin Y\u0131ld\u0131r\u0131m, mahalle muhtarlar\u0131yla isti\u015fare toplant\u0131s\u0131 yapt\u0131. Spor kompleksinde yap\u0131lan isti\u015fare toplant\u0131s\u0131na \u00e7ok say\u0131da mahalle muhtar\u0131 ile Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Emin Y\u0131ld\u0131r\u0131m kat\u0131ld\u0131. Burada konu\u015fan Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Emin Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Hakkari\u2019deki mahallelerde spor alt yap\u0131s\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 ve sportif etkinliklerin yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. M\u00fcd\u00fcr Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cHakkari Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olarak ilimiz \u00f6zelinde \u00e7ocuk ve gen\u00e7lerin spora y\u00f6nlendirilmesi ve imkanlardan faydaland\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir. Bu kapsamda mahallelerde sportif aktivitelerin yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n ve gen\u00e7lerin sportif etkinlikler ile beraber k\u00fclt\u00fcr ve sanat kurslar\u0131n\u0131n verildi\u011fi gen\u00e7lik merkezine y\u00f6nlendirilmesi i\u00e7in mahalle muhtarlar\u0131m\u0131z ile isti\u015fare toplant\u0131s\u0131 yapt\u0131k. Amac\u0131m\u0131z mahallerde sporu tabana yaymak ve yay\u0131nla\u015ft\u0131rmak. Bu \u00e7er\u00e7evede mahallerdeki ya\u015f gruplar\u0131n\u0131, cinsiyetlerini, maddi ve manevi durumlar\u0131n\u0131 en iyi bilen muhtarlardan destek alarak yol kat etmektir. \u00d6zellikle Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan \u2018Y\u00fczme Bilmeyen Kalmas\u0131n\u2019 projesi kapsam\u0131nda mahallerdeki b\u00fct\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n spor kompleksimizde bulunan olimpik havuza ula\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131p y\u00fczme e\u011fimi verilecek. Ayn\u0131 zamanda uzman antren\u00f6rlerimizin mahalle muhtarlar\u0131 ile i\u015fbirli\u011fi yaparak yetenekli \u00e7ocuklar\u0131 ve gen\u00e7leri belirlemesi, yetenekleri do\u011frultusundaki bran\u015flara y\u00f6nlendirilmesi ve iyi bir sporcu olmalar\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r. Yap\u0131lan isti\u015fare toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda al\u0131nan karar ile mahalle muhtarlar\u0131m\u0131z\u0131n belirledi\u011fi ortak kullan\u0131m alanlar\u0131na basketbol potalar\u0131 kurulacakt\u0131r. Gen\u00e7lerin \u00f6zellikle basketbol sporu konusunda faaliyet g\u00f6stermelerine imk\u00e2n sa\u011flanacakt\u0131r\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.