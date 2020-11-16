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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da yoğun sis

İHA

Yüksekova’da yoğun sis

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.
İlçede günlerdir soğuk hava etkisini sürerken, sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden olurken güzel manzaraları da beraberinde getirdi.
Meteoroloji verilerine göre, gün içinde karla karışık yağmurun zaman zaman etkili olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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