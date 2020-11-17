Çukurca Belediyesi kış öncesi çalışmalarına hız verdi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi kış mevsimi öncesi çalışmalarına hız verdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Belediyesi tarafından yapılmasına başlanılan Yeşilçeşme Mahallesi’ndeki yeni yol ve diğer mevcut yolu genişletme, istinat duvarı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının bittiğini söyledi. Başkan Dündar, “Reglaj çalışması sona erdikten sonra ivedilikle mevcut yollarda asfaltlama işlemine geçeceğiz. Dutluca Mmahallemizde yetersiz olan ve coğrafik koşullarda yıpranmış olan köprünün yıkılarak yerine yeni bir köprü inşa ettik. Belediye ekiplerimizce Emirşaban Mahallesi’ndeki 'Hesinkan' mevkiine ve Bayrak Tepe bölgesine kilit taşı döşendi. Emir Şaban Mahallesi’nde yağmur ve kar sularıyla oluşan taşkınları önlemek amacıyla drenaj kanalı yapılarak kış öncesi bütün hazırlıklarımızı bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

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