Irak sınırında 500 yıllık gelenek Tarihi taş değirmende üretilen yerli ve organik tahin geçim kaynağı oldu

– Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, yerli ata tohumundan elde ettikleri susamı tarihi taş değirmenlerde öğüterek tahin üretiyor.

Çiftçilerin organik yöntemlerle ürettikleri susamlar, değirmende öğüterek tahine dönüşüyor. 500 yıllık gelenekle üretilen tahin, ilçe halkının geçim kaynağı oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, göreve geldiğinde ilk etapta yıllardır ekilemeyen tarım arazilerinin değerlendirilmesi için muhtar ve çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi. Yıllardır boş olan araziler için sulama kanalları yaptıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Tarım araçlarının kullanılması için arazide yollar yaptık. Daha sonra çiftçilerimize gerekli destekler için projeler ürettik. Coğrafik olarak güzel bir yerde bulunan Çukurca ilçesinin 500 yıllık tarihi taş değirmenini restore ederek ata tohumundan susam üretimini yaygınlaştırdık. Üretim yapan çiftçilerimize alım garantisi getirdik. Organik tahin konusunda çok iddialıyız. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi ve organik tahini bugün Çukurca'da üretiliyor. Çukurca Kaymakamlığı ile birlikte oluşturduğumuz ‘Zap’ markası adı altında dünyanın her tarafına tahini gönderiyoruz” dedi.

Üretici Mehmet Akdemir de susamın çok zahmetli bir ürün olduğunu söyleyerek, “İlk etapta uygun tarlaları ekerek belirli ölçülerde yerli ata susam tohumunu serpiyoruz. Ürün yetişene kadar en az 2 defa çapa ve yabani otlarını temizliyoruz. Mahsul yetiştiği zaman toplayarak temizleme aşamasına geçiyoruz. Torbalara bırakarak imece usulü ile günlerce tahta veya ağır cisimlerle vurarak kabukları soyulana kadar temizlenip yıkanıyor. Daha sonra odun ateşinde iki defa kavruluyor ve taş değirmene götürülerek tahin haline dönüşüyor. Oldukça zahmetli olan bu süreçten sonra tahin kahvaltılarımızın baş tacı olarak yer alıyor” diye konuştu.

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