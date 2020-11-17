Şemdinli’de karla mücadele çalışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde yol yapım çalışmalarını sürdüren bir firma, yaklaşık 35 santimetre karla karşılaştı. Firmanın iş makineleri, kapanan yoldaki karı temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.