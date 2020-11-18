Müdür Yıldırım: “Hakkari'de güzel şeyler oluyor”

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Nehri’nde yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Milli Takım seçmelerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden toplam 150 sporcu ve antrenörün katılım sağladığını söyleyen Müdür Yıldırım, 1526 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığınca gerçekleştirilen kampa Hakkâri’den 36 sporcu ve 4 antrenör katıldığını belirtti. Müdür Yıldırım, "Çok zor bir coğrafyaya sahip olan Hakkâri’de doğanın zor şartlarını kendi lehimize dönüştürmeye çalışıyoruz ve bu niyetle attığımız adımların sonuçlarını almaya başlıyoruz. Zap Nehri’nde her geçen gün daha çok gencimiz rafting yapma imkânına sahip olmuş oluyor. Bir taraftan sporcu yetiştirirken bir taraftan da ilimizin ve ülkemizin ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına katkı sunacak rafting turizminin de gelişmesi için çalışmalar yürütüyor ve buna hizmet edecek tesisler kurmaya çalışıyoruz. Toplam uzunluğu 400 kilometre olan Zap Nehri’nin ilimiz sınırlarında bulunan 189 kilometrelik etabında rafting müsabakalarında aranan 1. dereceden 6. dereceye kadar zorluk seviyesine sahip parkurlar bulunmaktadır. Bu da burada sadece ulusal değil uluslararası müsabakaların da yapılabileceği anlamını taşımaktadır. Özellikle yapılan şampiyona sonrası gelen sporcuların ve katılımcıların ilimizden çok memnun bir şekilde ayrıldıklarını, burada yapılacak organizasyonlara gönül rahatlığıyla katılacaklarını paylaşmaları, bizleri son derece mutlu etmiştir. Ardeşen’de yapılan kampa ilimizden 4 antrenör, 26 erkek ve 10 kız sporcunun katılması, ilimizdeki kulüplerin emeklerinin karşılığını aldığı anlamına gelmektedir. Kampta milli takım antrenörlerinin verecekleri eğitimler, antrenör ve sporcularımıza çok büyük katkılar sunacaktır. İnanıyorum ki bu eğitimler ay yıldızlı formayı giymelerine vesile olacak, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek düzeye taşıyacaktır. Tabi bu tür kamplar sporcuların üst düzey performansa ulaşmaları için fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik hazırlığa sahip olmalarını sağlamakla beraber, ülkemizin farklı illerinden gelen sporcuların bir arada zaman geçirmesi, sosyal bir ağ oluşturması ve kültürel bir kaynaşmayı da beraberinde getirmesi açısından oldukça önemlidir. Ben bu anlamda milli takım kampının gerçekleştirmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bakanlık çalışanlarına, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve yönetim kurulu üyelerine, Ardeşen Kaymakamlığına teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizde göreve geldiği günden beri sporu ve sporcuyu destekleyen ve rafting branşının ilimizde gelişimine büyük katkılar sunan Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a ve emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. İlimizde gençler adına, spor adına güzel şeyler oluyor. İnşallah bu tür kampları, ilimizde faaliyet gösteren birçok spor branşında yaşayacağız" dedi.

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