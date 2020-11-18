Şemdinli Belediyesinden yol çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ulaşımın olmadığı mahallelerde yol çalışması başlattı.
İlçenin farklı mahallerindeki çıkmaz sokakların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Beşevler Mahallesi 108. Sokak bölgesinde başlatılan yeni yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Halkımız için elimizden gelen her hizmeti yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.