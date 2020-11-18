Hakkari'den Diyarbakır'daki annelere destek yürüyüşü



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de şehit yakınları öncülüğünde yapılan yürüyüşle, teröristler tarafından dağa götürülen çocukları için 443 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürdüren annelere destek verildi. Ellerinde Türk bayrağı olan şehit yakınları, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

Hakkari'de bir grup şehit yakını tarafından, HDP Diyarbakır İl binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek için yürüyüş düzenlendi. Bulvar Caddesi´nde bir araya gelen 100'e yakın şehit yakını, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atıldı. 443 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek için düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, `Kahrolsun PKK´, `Şehitler ölmez vatan bölünmez´, `Anneler yalnız değildir´, `Ne mutlu Türküm diyene´ ve `Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir´ sloganları attı.

Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşle ilgili açıklama yapan şehit gelini ve gazi eşi Elmas Adıyaman, Türk, Kürt, Laz ve Çerkez hangi milletten olursa olsun Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek için yürüdüklerini söyledi. Adıyaman, "Bizler, Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkemizin geleceğine refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki; azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir. Bu mücadele başlandığı günden beri 200'e yakın evladımızı geri kazandık. İşte tam da bu yüzden safları sıklaştırmak için bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bu zamana kadar coğrafyamızda şahit olduğumuz tarifi imkansız acıların, yaşanan gözyaşı ve akan kanın son bulmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından 1995 yılında, şehit edilen güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman ise, evlat nöbeti tutan annelerle, cep telefonunda görüntülü görüşme yaparak, destek verdiklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-18 16:03:50



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