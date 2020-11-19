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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler

İHA

Hakkari’de korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler

Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınına karşı yeni tedbirlerin uygulamaya başlanmasıyla birlikte belediye ekipleri iş yerlerini denetleyerek esnafı bilgilendirdi.
Hakkari’de korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni tedbir kararları duyuruldu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında; evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, nikahdüğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema, konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunalar faaliyetlerini en geç saat 20.00’da sonlandıracak.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Birimi Mühendisi Botan Taş da, kentin değişik noktalarında bulunan iş yerlerini denetleyerek, alınan yeni tedbirler hakkında esnafı bilgilendirdi.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları esnafa tebliğ etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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