Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği büyülüyor

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı’nda sonbahar ve kar güzelliği, görenleri büyülüyor.

İlçede günlerdir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Dilimli Barajında güneşli günün ardından ortaya çıkan manzara, görenleri büyülüyor. Sonbahar manzaraları ve yüksek kesimlerdeki kar, fotoğrafçıların objektiflerine yansıdı. Manzarayı fotoğraflayan Erdinç Düzen, "Yüksekova'da sonbahar ve kışı bir arada yaşamak gerçekten çok keyif verici. İnsan gördüğü bu güzellikler karşısında adeta büyülenip; hayatın stresinden, yorgunluğundan kurtuluyor. Doğaseverlerin mutlaka görmesi gerekir diye düşünüyorum’’ dedi.

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