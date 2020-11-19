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Hakkari'de ‘Merkezim Her Yerde’ projesi

İHA

Hakkari'de ‘Merkezim Her Yerde’ projesi

– Hakkari’de “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında köy okullarına yönelik ziyaretler devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında Üzümcü Köyü İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler tarafından Üzümcü Köyü İlköğretim Okulu ziyaret edilerek, çocuklarla etkinlikler yapıldı.
Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, gençlik merkezine uzak yerlerde yaşayan gençlere faaliyet ve projeleri anlatmak, mekan sınırının ötesinde daha çok gence ulaşmak amacıyla belirli takvim doğrultusunda köy okullarını ziyaret ederek okul boyama etkinlikleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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