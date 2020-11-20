Hakkari'de dağda düşen 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Durankaya beldesinde dağdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Durankaya beldesi Biçenek Mahallesi'nde ikamet eden Cebrail Çiftçi (45) isimli bir vatandaş, dağdan düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye giden AFAD, jandarma ve köylüler, cenazeye ulaştıkları ve akşam saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesine getirecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.