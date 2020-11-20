Hakkari'de dağda düşen 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Durankaya beldesinde dağdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Durankaya beldesi Biçenek Mahallesi'nde ikamet eden Cebrail Çiftçi (45) isimli bir vatandaş, dağdan düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye giden AFAD, jandarma ve köylüler, cenazeye ulaştıkları ve akşam saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesine getirecekleri öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.