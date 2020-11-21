Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Günlerdir soğuk havanın hakim olmasıyla bölgede aralıklı karla karışık yağmur etkisini sürdürdü. İlçeye 41 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yamaç Mahallesi’ndeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yamaç köyü sakini Serdar Karael, köyün yüksek kesimlerinin beyaza büründüğünü söyleyerek, “Öğle saatlerinde çıkan güneşli hava ile ortaya çıkan güzelliği çekmeye başladım. Bölgemiz 4 mevsimde de güzelliğini sergiliyor" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.