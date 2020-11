İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi Geçitli ve Akkuş köyündeki iki aile barıştırıldı Bakan Soylu Hakkari’de

Hakkari’nin Geçitli ile Akkuş köyleri arasında 80 yıl önce başlayan ve 10 yıl önce yayla meselesi yüzünden bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla barışla sonuçlandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli ve Akkuş köylerinde yayla meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin barış yemeğine katıldı. Geçitli Köyü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen barış yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti 18. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, kanaat önderleri, kurum amirleri ile Geçitli ve Akkuş köyü sakinleri katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, iki köy arasındaki 80 yıllık husumetin barışla sonuçlanması için çaba sarf eden herkese teşekkür ederek, bu barışın sağlanmasında aşiret liderlerinin, kanaat önderlerinin payının büyük olduğunu söyledi. Barışmanın, el ele tutuşmanın, kucaklaşmanın büyüklük olduğuna dikkat çeken Soylu, “Cenabı Allah, Kuranı Kerim'de, ‘Müminler, inananlar ancak kardeştir’ diyor. Öyleyse bize bir emirde bulunuyor. Kardeşlerimizin arasını düzeltin diyor. Bugün burada onun emrini yerine getiriyoruz. 23 gün önce hava çok soğuk olmasına rağmen, bugün bu kardeşliğin üzerine güzel güneş doğdu. Bu da Cenabı Allah’ın rahmetidir” dedi.



"Bu toprağın çocukları doktor , öğretmen olacak”

Doğu ve Güneydoğu'nun her noktasında huzur ortamı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "20192020'de Hakkari genelinde 20 tane okul bitti, 15'i de devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Hakkari'de ilk kez kuruldu. Kentte 6 bin konut doğalgazla buluştu. Yüksekova'da 3 bin 200 konut bitti. Bakanlıklarımız bütün kolları ile burada hizmetine, yatırımına devam ediyor. Yüksekova Havalimanı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın çektiği eziyeti, orayı yapanların çektiği eziyeti hepimiz biliyoruz. Urumiye'den girecekler, havalimanında uçağa binecekler. Defalarca bombalar, roketatarlarla taciz oldu, ölenler oldu, şehit olanlar oldu. Derecik Hastanesi yüzde 95 bitti. Hakkari'den Derecik arası 230 kilometre. Derecik, Kuzey Irak'ın sınırı şimdi ilçe oldu. Sırtını dönen bir devlet değil. Tam tersi kucaklayan ve Türkiye'nin en ücra köşesi olan Derecik'te şimdi Kaymakamlık binasının temeli atılıyor. Yine Yüksekova'da 75 yataklı hastanenin yüzde 75'i tamamlandı. Bütün bunlarla birlikte Hakkari'deki kayak merkezinin pisti 3 bin 500 metreye çıkarıldı ve önemli bir turizm merkezi oldu. Valiliğimizin girişimiyle 120 kişilik bir otel yapılıyor. Yetti mi? Hayır. Anjiyo merkezi yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca spor salonları, spor merkezleri yapılıyor. Kimi bitti, kimi devam ediyor. Toplam 150 yataklı öğretmen evi bitti. Katı atık tesisi başladı. Türkiye'nin en modern katı atık tesislerinden bir tanesi Hakkari'de yapılıyor. Çukurca'da tarihi bir camimiz var. Şimdi restorasyonu yapılıyor. Hakkari'deki 2 bin 500 kişilik Ulu Cami açıldı. Yüksekova'da 350400 milyon yatırımla birlikte ilçenin bütün altyapısı tamamlandı. Kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesisi. Türkiye'nin en modern ilçelerinden birini haline gelecek. Yüksekova'nın içi 32 kilometre beton asfaltla yapıldı. İlçeye Hilton Oteli yapılıyor. Bunlar nasıl geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir irade ortaya koydu. Memleketimin 780 bin kilometrekaresinin her metrekaresinde huzur ve sükun olacak, dedi. Bu toprağın çocukları doktor, öğretmen olacak” ifadelerini kullandı.



"Terör örgütü PKK üyelerinin dükkanlara gelip haraç aldığı, millete kestiği fidyelerin uzak günler olmadığını anlatan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Doğunun birçok ilinde olduğu gibi Hakkari'de de, Hakkari kilimi, yöresel el sanatları ve tekstil kent projeleri hayata geçiriliyor. Buraya 4 fabrika yapıyoruz. Uygulama aşamasında 2 bin kişi burada istihdam edilecek. Yüksekova'da 700 tane polis lojmanı yapılıyor. O insanların aileleri orda olacak ve o ilçenin de ekonomisine katkı sağlayacak. Hakkari Belediyemiz 24 yeni araç aldı. Demek ki, para başka bir yere gitmezse, belediyeye harcanırsa güzel hizmetler olur. Yine üniversitenin birinci etabı bitti, ikinci etabı ise yüzde 80'lerde. Hakkari, festivallerin merkezi oldu. Kar merkezi geçen yıl yapıldı, bu yıl da yapılacak. Çukurca'da foto safari yapıldı. Bütün Türkiye duydu mu, duydu. Ters lale festivali yapıldı. Türkiye Rafting Şampiyonası Zap Suyu'nda yapıldı. Bütün bunların hepsi sizinle beraber oldu. Çok şey çekti bu memleket. Darbeler gördünüz, Başbakan idamı gördünüz, terör gördünüz, yüzde 8 binlik faizler, ABD'de bize parmak sallamalar gördünüz. Terör örgütünün 1314 yaşındaki kız çocuklarını alıp dağa götürmelerini gördünüz. Diyarbakır annelerini görüyorsunuz. Bakın bugün Hakkari'de bir aile daha katıldı ve sayı 177 oldu. Kadınların cesaretini görüyor musunuz. Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Bundan haberi olmayanlar, salonlarda oturdukları koltuklarda, Hakkari'den haberi olmayanlar, yapılan bu mücadelenin farkında olmayanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan haberi olmayanlar üfürüyorlar. Onlar üfürecekler, biz işimize bakacağız.”



"Bu topraklar tarımla yeşerecek'

Konuşmasında bu topraklarda bir tek teröristin kalmayacağını vurgulayan Soylu, “Allah'a da yemindir. Namus, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor olacak, öğretmen olacak. Bu toprakların çocukları milletimizle beraber dünyaya, bu ülkenin sesini, ülkenin sesini duyuracak. Buralar tarımla yeşerecek. Ben Kato Dağı, Feraşin Yaylası, Zap Suyu’nu, İkiyaka Dağları'nı görmüş bir kardeşinizim. Allah nasip ederse, OcakŞubat ayında inşallah Ağrı Dağı’na çıkacağız. Topraklarımız, ovalarımız, dağlarımızla yeniden buluşuyoruz, Hayvancılığımızla yeniden buluşuyoruz. Her gün daha iyiye gidecek. Bu millet çekti. Biz istiyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız istiyor ki; İrak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Karabağ’a, Balkanlara da huzur gelsin. Biz Müslüman milletleriz. Bizim ancak dünyaya iyiliğimiz dokunur. Biz iyilik medeniyetinin insanlarıyız. Ülkede terör örgütü mahiyetinden çıkamayanlar, bizim ayarımızı bozmasınlar. Beni kendime getiren 78 yaşındaki çocuklardır. Bizim sevdiklerimizdir. Bu sevgi burada büyük halkayı oluşturdu” diye konuştu.



“Kürtler bu ülkenin çimentosudur”

Kürtlerin bu ülkenin çimentosu olduğunu belirten Bakan Soylu, “Kim ne derse desin. Birlikte bugüne kadar büyük işler başardık. Bağımsızlığımızı aldık, namusumuzu kurtardık. Ezanı Muhammed’in bu ülkede ‘Allah’u Ekber’ diye okunması sağlandı. Akdeniz’imize, İstanbul’umuza, Hakkari’mize, Ağrı’mıza, tarihimize ve her bir şehrimize, Mevlana’mıza, Hacı Bektaşi’mize imreniyorlar. Vallahi iyiliğimizden imreniyorlar” dedi.



Hakkari'nin şu ana kadar 3 bin 260 şehit verdiğinin altını çizen Soylu, güvenlik güçlerinin 3,5 yıldır aileleriyle birlikte yaptığı çalışma sonucunda ise 826 teröristin ikna edildiğini ve aileleriyle birlikte kucaklaştırıldığını ifade etti.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise yaptığı kısa konuşmasında Hakkari'ye 30'un üzerinde ziyaret gerçekleştiren, Hakkari'nin sadece üst ve alt yapısında, güvenliğinde değil kültürel ve sosyal her alanında yanında yer alan ve bugünde barış törenine katılan Bakan Soylu'ya teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Bakan Soylu, iki köy arasındaki husumeti barışla sonlandırdı. Yemek ikramının ardından Bakan Soylu, 10 yıl önce yayla meselesi yüzünden silahla öldürülen Fettah Dinçer'in ailesini ziyaret ettikten sonra Geçitli köyünden ayrıldı

