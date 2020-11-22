Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu (2)

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BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ziyaretinin ardından Yüksekova ilçesine geçti. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve protokol üyelerince karşılanan Soylu, buradan ilçe merkezine geçti.

Cengiz Topel Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, sıkıntalarını dinleyen Soylu, daha sonra ilçedeki alt ve üstyapı çalışmaları hakkında da Vali İdris Akbıyık'tan bilgi aldı. Bakan Soylu, ardından Polis Evi'ne geçti. Soylu'ya AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş de eşlik etti.Yaşar KAPLAN/YÜKSEKO(Hakkari), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-11-22 21:00:12



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