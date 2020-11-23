Hakkari Belediyesinden genel temizlik

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tüm mahalle, cadde ve sokakları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çok kapsamlı yapılan temizlik çalışmasına 4 araç ve 35 personel katıldı. Yapılan her türlü hizmetin amacına ulaşabilmesi için hizmeti götüren ve hizmeti alan tarafların aynı hassasiyeti paylaşması gerektiğine dikkat çeken belediye yetkilileri, “Kendi sağlığımız ve toplumsal sağlığımız için temizlik kurallarına uyalım. Bizler de Hakkari Belediyesi olarak temiz ve düzenli bir şehir için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” denildi.

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