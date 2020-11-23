Hakkari’de yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi sıcak asfaltla kaplanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Hakkari’de 20202023 Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleşen bitümlü sıcak asfalt (BSK) ve yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Doğalgaz döşeme çalışması sonucu tahrip olan yollar yeniden asfaltlanırken, diğer taraftan da imar yollarındaki genişletme çalışmaları sürüyor. Gazi, Bulak, Pelivan, Merzan ve Bağlar sanayi yolunun sıcak asfaltla kaplandığı kentte çalışmaların program dahilinde kademeli olarak devam ettiği belirtildi.

Kış gelmeden önce çalışmalarını hızlandıran Hakkari Belediyesi ekipleri programa aldıkları yolları bitirmek için geceli ve gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.

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