Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle öğretmenlerin ve bireylerin geleceğe hazırlanması misyonunun önemini en güzel şekilde vurgulamıştır. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Cumhuriyetimizin erdemini öğreten, milletçe çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerini vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için çok önemli bir görev yürütmektedirler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığıyla aydınlatarak yetiştirmek amacında olan öğretmenlerimizin üstlendikleri bu görevi, bugün olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancım tamdır. Öğretmenlerimiz; onurlu ve saygın toplum olma merdiveninin en önemli basamağıdır. Saygıdeğer öğretmenlerimiz sayesinde dünyada gelişmiş bir toplum olma yolunda medeniyet yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, başarılar diliyorum" dedi.

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