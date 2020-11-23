Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle öğretmenlerin ve bireylerin geleceğe hazırlanması misyonunun önemini en güzel şekilde vurgulamıştır. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Cumhuriyetimizin erdemini öğreten, milletçe çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerini vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için çok önemli bir görev yürütmektedirler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığıyla aydınlatarak yetiştirmek amacında olan öğretmenlerimizin üstlendikleri bu görevi, bugün olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancım tamdır. Öğretmenlerimiz; onurlu ve saygın toplum olma merdiveninin en önemli basamağıdır. Saygıdeğer öğretmenlerimiz sayesinde dünyada gelişmiş bir toplum olma yolunda medeniyet yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur, başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık manav alışverişini kendisi yaptı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık manav alışverişini kendisi yaptı
Hakkari'de terör ve uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Hakkari'de terör ve uyuşturucu operasyonları
Hakkari’de yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol asfaltlama çalışması
Hakkari Belediyesinden genel temizlik
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden genel temizlik
Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi Geçitli ve Akkuş köyündeki iki aile barıştırıldı Bakan Soylu Hakkari’de
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete ...
Bakan Soylu Yüksekova esnafını gezdi
YEREL HABERLER Bakan Soylu Yüksekova esnafını gezdi
Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet ...
(Özel) Hakkari Valiliği 50 yıllık çığ kabusuna son verdi Çığ tehlikesi oluşturan dağın zirvesine perdeleme yapıldı
YEREL HABERLER (Özel) Hakkari Valiliği 50 yıllık çığ kabusuna son ...
Kısıtlamayla Yüksekova sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kısıtlamayla Yüksekova sessizliğe büründü
Esendere beldesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Esendere beldesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
Manda sütü talebine yetişemiyor
YEREL HABERLER Manda sütü talebine yetişemiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X