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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

İHA

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Konak Caddesi üzerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte ellerinde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla törenin yapılacağı valilik binası önüne kadar yürüdüler. Valilik binası önünde korona virüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İngilizce öğretmeni Nuran Biçer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Pandeminden dolayı açık havada yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel kutlayacağız. Bir gün değil her gün sizi hatırlayacağız. Bizler sizler için ne yapsak azdır. Her zaman vatanın en ücra köşesinde insanlığı, ilimi öğretiyorsunuz. Ben bu duygu ve düşüncelerle gününüzü kutluyorum” dedi.
Gür ve öğretmenler, törenin ardından Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, öğretmenlerle bir süre sohbet edip günlerini kutlayarak değişik hediyeler takdim edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bora Gürgan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Çivi, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Dilan Korkmaz, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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