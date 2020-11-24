Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi

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Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şahmir Şen ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Saklı ve beraberindekiler, öğretmenlere gül hediye etti.

Öğretmenler, Başkan Saklı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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