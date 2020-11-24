Vali Akbıyık: “Güzel bir Hakkari için çalışıyoruz”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha güzel bir Hakkari için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren mesaisinin büyük bir kısmını sahada geçiren Vali Akbıyık, devletin Hakkari’ye adeta yatırım atağı başlattığını ifade etti. “Hakkari’de hayat var, gelin bu hayatı birlikte yaşayalım” diyen Vali Akbıyık, “Göreve başladığım 18 Ekim 2019 tarihinden bu yana Hakkari merkeze 21.4 kilometre bitümlü sıcak asfalt, 4 kilometre beton yol, 14 bin metre kaldırım yapım işi, 3 bin metre istinat duvarı, bin metre beton istinat duvarı, 11 kilometre sulama kanalı ve yağmur drenaj hattı, 4.5 kilometre yeni kanalizasyon hattı yapımı, 10 adet içme suyu sondaj yapımı, 12 kilometre stabilize yol bakım onarımı, 4 adet kutu menfez köprü yapımı ve şehir içi aydınlatma direkleri, kavşak aydınlatma ile özellikle Medeni Sancar Kavşağı başta olmak üzere 4 adet kavşak ve 2 bin metre refüj peyzaj çalışmaları ile birlikte Hakkari ilimizde daha sayamadığımız birçok hizmeti tamamladık. En güzel projelerimizden bir tanesi 9 bin metrekare alana sahip Golazüryan Park ve Sosyal Tesisi çalışmalarımız hızla devam etmekte olup ilkbahar aylarında vatandaşlarımız burada aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebileceklerdir. Hizmet atağımız 2021 yılında da devam edecek, özellikle altyapı ve üstyapı projelendirme çalışmalarımızı başlattık. Bu projelerimizi vatandaşlarımızla en yakın zamanda paylaşılacaktır. Daha güzel bir Hakkari için çalışıyoruz” dedi.

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