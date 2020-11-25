Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi; hijyen, maske, sosyal mesafeye yönelik denetim ve bilgilendirmede bulundu.
Zabıta ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan pastaneler ve lokantalar, tantunidöner salonları, büfe ve market gibi iş yerlerini; maske, sosyal mesafeye ve hijyene uyulup uyulmadığını ve ruhsatlarını denetledi. Çalışanları kılık kıyafetleri ve tırnaklarına kadar kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara aykırı davranan iş yerlerine cezai işlem uygulayacakları uyarısında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.