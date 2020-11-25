Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İHA

Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 28 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, İran’dan “sumak” yüklü çuvallarla gümrük kapısına gelen tırın yapılan analizinin riskli bulunması üzerine, tır önce xray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde sumak çuvalları indirilerek narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeğinin çuvallardan birine tepki vermesi sonucu, açılan çuval içerisinde toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmiş toplam 26 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.
Başarıyla gerçekleşen bu operasyondan birkaç gün sonra, bu defa gümrük kapısında şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli yolcu, üst ve bagaj kontrolü yapılmak üzere diğer yolculardan ayrı bir kısma alınarak, valiz ve bagajı xray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, açılan valizin içerisinde ilk aşamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, narkotik dedektör köpeğinin de tepki verdiği valizde tekrar yapılan kontrollerde, valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlerin tamamının uyuşturucu ile kaplandığı ortaya çıktı. İskeletten ayıklanan toplam 2 kilogram ağırlığındaki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metanfetamin olduğu anlaşıldı.
Esendere Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 28 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun ülkemize sokulmasına engel olundu. Olaylarla ilgisi bulunan zanlılar gözaltına alınırken, operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık: “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Şiddetin her türlüsüne karşı ...
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
Esendere beldesine 200 kişilik kadın taziye evi
YEREL HABERLER Esendere beldesine 200 kişilik kadın taziye evi
Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası ...
Baklava ustasından öğretmenlere pasta jesti
YEREL HABERLER Baklava ustasından öğretmenlere pasta jesti
Vali Akbıyık: “Güzel bir Hakkari için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Güzel bir Hakkari için çalışıyoruz”
Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi
Şemdinli’de mezbahane yapımı
YEREL HABERLER Şemdinli’de mezbahane yapımı
Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş
YEREL HABERLER Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için ...
Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü
Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Vali Akbıyık manav alışverişini kendisi yaptı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık manav alışverişini kendisi yaptı
Hakkari'de terör ve uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Hakkari'de terör ve uyuşturucu operasyonları
Hakkari’de yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol asfaltlama çalışması
Hakkari Belediyesinden genel temizlik
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden genel temizlik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X