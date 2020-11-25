Vali Akbıyık’tan Teknofest'e katılan Tatlı’ya malzeme desteği

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest'e katılan Savaş Tatlı'ya malzeme desteğinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tasarladığı yolcu uçağı ile Teknofest'e katılarak Hakkari'yi temsil eden Savaş Tatlı'ya yeni projelerini hayat geçirmesi için değişik malzeme desteğinde bulundu. Akbıyık, Tatlı’yı makamında kabul ederek bir süre sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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