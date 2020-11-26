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Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezona hazır

DHA

Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezona hazır


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 4'lü telesiyej ve 3 bin 500 metreye çıkarılan yeni pist uzunluğu ile yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eksiklikleri giderilen merkez için artık yeterli karın yağması beklenirken, il dışından gelen kayak tutkunları için yapımına başlanan 4 yıldızlı otelin inşaatı ise sürüyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu, geçen yıl 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Bu yıl ise pist alanının kenarlarına sakatlanmalara karşı güvenlik ağları yapılırken, pistin bozuk olan zeminleri de düzenlenip sezona hazır hale getiriliyor. Kar yağışıyla birlikte açılan Merga Bütan Kayak Merkezi, sahip olduğu rakım nedeniyle de sezonu en geç kapatan merkez özelliği taşıyor. 
KAYAK MERKEZİNE 4 YILDIZLI OTEL
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hakkari Valiliği'nin destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmayı amaçlayan Merga Bütan Kayak Merkezi´ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için bu yıl 4 yıldız bir otel de yapılıyor. 36'sı standart, 12'si deluxe, 2'si suit olmak üzere 120 yatak kapasiteli 4 yıldızlı otel, önümüzdeki yıl hizmete açılacak. Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da kayak merkezine gelerek incelemelerde bulundu. Kayak merkezinin sezona hazır olduğunu, otelin ise önümüzdeki yıl bitirileceğini belirten Yıldırım, "Bu yıl için pistlerimizin belirli bölgelerinde güvenlik ağları ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Ama biz güvenlik direklerimizi ağları ile birlikte dikerek, pistlerimizi hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçlerde kayakta meydana gelen sakatlığı en aza indirmek için güvenliği en üst seviyeye tutmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kayak merkezimiz sezona hazır. İran, Irak ve il dışından gelen kayak severler için de konaklama sorunu yaşıyorduk. Ancak bu sıkıntımızı da gideriyoruz. Şu anda 100 yatak kapasiteli, 50 odalı 4 yıldızlı bir otel yapıyoruz. İnşallah İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-11-26 08:22:29

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