En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA) HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde, hafta boyunca etkili olan güneşli havanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyeza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede ve özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının gün boyunca etkili olcağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-11-26 13:44:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.