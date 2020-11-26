Koyunlarıyla birlikte yayladan dönerken kara yakalanan çoban yardım istedi



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)HAKKARİ'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda koyun sürüsüyle birlikte etkili olan yoğun kar yağışına yakalanan çoban Serhat Oktar, yetkililerden hayvanların Derecik ilçesine götürülmesi için kamyon talebinde bulundu.

Berçelan Yaylası'ndan Derecik ilçesine götürülen koyun sürüsü, aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı. Yaz aylarında Berçelan Yaylası'na otlatılmak için götürülen küçükbaş hayvanlar, kış mevsimine girilmesi ile birlikte çobanlar tarafından ilçeye geri götürülüyor. Ancak bu kez aniden bastıran kar yağışı hem koyunlara hem de çobanlara zor anlar yaşattı.

Cep telefonu kamerasıyla video çekerek, yetkililerden yardım isteyen çoban Serhat Oktar, "Berçelan'dan getirdiğimiz koyunlarımızı Derecik ilçesine götürmek için yola çıktık. Ancak yağan kar nedeniyle koyunlarımızla beraber Zap Vadisi´ndeki Erziki mevkisinde mahsur kaldık. Her yıl yaya olarak götürdüğümüz koyunları, bu sene de yaya olarak götürecektik. Ancak karın erken yağmasından dolayı zor anlar yaşamaya başladık. Yetkililerden bize kamyon gönderilmesi konusunda yardım bekliyoruz" dediDHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-11-26 14:35:18



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