Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım2 Kavaklı Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde 4 adet sığınak/barınak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sığınak/barınakların içerisinde; 70 adet RPG7 antitank mühimmatı, 77 adet RPG7 sevk fişeği, 1 adet uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği, 1 adet el bombası, 260 adet AK47 Kalaşnikof fişeği, 5 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet akım ölçer, 1 adet büyük delici kırıcı, 1 adet anahtar takımı, 12 adet 250 mililitre çakmak gazı, 2 adet mavi jelikan bidon, 1 adet termal şemsiye, 2 adet üst leşker kıyafeti, 36 adet çakmak, 1 adet uyku tulumu, 1 adet çadır, 1 adet panço, 1 adet akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.