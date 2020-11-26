Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari'de İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında tüm iş yerleri büyük bir titizlikle denetlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid19 Denetimleri' konulu genelge kapsamında Hakkari'de denetimler sıklaştırıldı. Polis, zabıta, tarım ve sağlık ekipleri, kent merkezinde karla karışık yağmur altında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler; lokanta, kuyumcu, AVM, toplu taşıma araçları, pazar yerlerini büyük bir titizlikle denetlediler.

Denetim sırasında esnaf ve vatandaşlara; maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yapıldı.

Hakkari Valiliğinin korona virüsün başladığı günden beri tedbirleri bir an olsun elde bırakmadığını belirten vatandaşlar, denetime katılan tüm kurumlara teşekkür ettiler.

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