PKK terör örgütünden kurtarılan bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK terör örgütünden kurtarılan bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı

İHA

PKK terör örgütünden kurtarılan bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı

Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, PKK terör örgütünden temizlenen Hakkari’nin İkiyaka Dağları bölgesindeki Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini astı.
İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesinin bulunduğu karlı yamaca “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve üzerinde dünya lideri” yazısı bulunan posteri asan Hamit Öztürk, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı.
Sesi karlı dağlarda yankılanan Öztürk, “18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın, büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak ve Suriye konumuna gelmesin diye, kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye, asker kılığındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, PKK terör örgütüne kan kusturuluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine karşı 'palye'li önlem
YEREL HABERLER Hakkari'de 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine karşı ...
Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekovalı çocukların kar sevinci Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çocuk çocuklar sevindi
YEREL HABERLER Yüksekovalı çocukların kar sevinci Kalınlığı 10 ...
Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu
YEREL HABERLER Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve ...
Hakkari'de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari'de korona virüs denetimi
Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Koyunlarıyla birlikte yayladan dönerken kara yakalanan çoban yardım istedi
YEREL HABERLER Koyunlarıyla birlikte yayladan dönerken kara ...
Yüksekova'da kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kar yağışı
Hakkari'nin yükseklerinde kar yağışı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hakkari'nin yükseklerinde kar yağışı/ Ek fotoğraflar
Hakkari’de kar yağışı
YEREL HABERLER Hakkari’de kar yağışı
Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
Hakkari Kayak Merkezi müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hakkari Kayak Merkezi müsabakalara ev sahipliği ...
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezona hazır
Vali Akbıyık’tan Teknofest'e katılan Tatlı’ya malzeme desteği
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Teknofest'e katılan Tatlı’ya malzeme ...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Bu mücadelede kadınlar yalnız değildir”
YEREL HABERLER 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası ...
Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 milyonluk uyuşturucu ...
Vali Akbıyık: “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Şiddetin her türlüsüne karşı ...
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
Esendere beldesine 200 kişilik kadın taziye evi
YEREL HABERLER Esendere beldesine 200 kişilik kadın taziye evi
Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X